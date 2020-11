2020: El año de Linux en el escritorio: Moviéndome de MacBook a Linux (ENG)

Todavía me gusta el aspecto y acabado de MacOS, pero con Apple bajando la calidad de su hardware (¡pero manteniendo los mismos precios!), los problemas se me iban acumulando. Ya no tenía más escusas. Así que después de investigar un poco, he decidido volver a LInux con un Lenovo ajustado para hacerlo lo más similar posible a lo que he usado en MacOS. Aquí mi guía sobre como mejorara la experiencia en el escritorio Linux: