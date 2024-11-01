En 2019 los científicos ya avisaban de las catástrofes climáticas que están sucediendo hoy

Durante el verano de 2018, el futuro del cambio climático se convirtió en presente. Los patrones de corrientes en chorro altamente amplificados permanecieron estancados durante períodos inusualmente largos, lo que provocó una avalancha de catástrofes meteorológicas sin precedentes en todo el planeta, como olas de calor y sequías sin precedentes en Asia oriental y el norte de Europa, el inicio de la temporada de incendios más mortífera y costosa jamás registrada en California y las inundaciones más mortíferas en Japón desde 1982. [eng]