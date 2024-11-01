En 2019 los científicos ya avisaban de las catástrofes climáticas que están sucediendo hoy

Durante el verano de 2018, el futuro del cambio climático se convirtió en presente. Los patrones de corrientes en chorro altamente amplificados permanecieron estancados durante períodos inusualmente largos, lo que provocó una avalancha de catástrofes meteorológicas sin precedentes en todo el planeta, como olas de calor y sequías sin precedentes en Asia oriental y el norte de Europa, el inicio de la temporada de incendios más mortífera y costosa jamás registrada en California y las inundaciones más mortíferas en Japón desde 1982. [eng]
| etiquetas: ciencia , cambio climático
Lamentablemente, los patrones extremos de la corriente en chorro, como los de 2018, pueden ser cada vez más comunes y extremos, lo que representa un peligro significativo para la seguridad alimentaria mundial. Un artículo publicado el 26 de abril, titulado «Extreme weather events in early summer 2018 connected by a recurrent hemispheric wave-7 pattern» (Fenómenos meteorológicos extremos a principios del verano de 2018 relacionados con un patrón recurrente de onda 7 en el hemisferio), del científico climático Kai Kornhuber, de la Universidad de Columbia, y sus coautores, reveló que los fenómenos extremos de 2018 estaban asociados a un modo particular de comportamiento de la corriente en chorro «atascada en su lugar», que ha aumentado en frecuencia y persistencia en las últimas décadas.
Un estudio de seguimiento recién publicado el 9 de diciembre, titulado Amplified Rossby waves enhance risk of concurrent heatwaves in major breadbasket regions (Las ondas de Rossby amplificadas aumentan el riesgo de olas de calor simultáneas en las principales regiones graneras), también dirigido por el Dr. Kornhuber, descubrió que los patrones de corriente en chorro estancada como los observados en 2018 tienden a provocar olas de calor simultáneas y condiciones de sequía asociadas en múltiples regiones importantes productoras de cereales del mundo. Los… » ver todo el comentario
La única duda es si la humanidad se extinguirá completamente o no.
Si no hay guerra nuclear total solo será una ostia del copón...
Eso si , nuestra civilizacion es fragil como nunca antes, y no hace falta una guerra nuclear total , basta un par de conflictos regionales y volvemos a la edad de bronce.
Lo acabo de buscar , ahí lo dejo , 1981
youtu.be/clXTFw-gKSU?si=uTlpMRcthAjiKaKu