20 turistas por cada residente: el motor económico de Baleares avanza hacia el colapso ambiental y social

Baleares, con 1,2 millones de habitantes, recibió 20 millones de turistas en 2024. El aeropuerto de Palma tiene más de 31 millones de pasajeros al año, con picos de 66 vuelos cada hora. En los primeros 5 meses de 2025, tuvo más de 4 millones de visitantes, 3,7% más que en 2024. Esa enorme presión demográfica causa mutación urbana y social, rápida degradación de costas o sequía. Pese a numerosas protestas, el Govern sigue expandiendo el modelo de masificación turística, asociándose con cadenas hoteleras y ampliando aeropuertos como el de Palma.
Como ciudadano de provincias (poco masificadas) que simpatizaba con todos estos movimientos, me lo estoy planteando por ser los mismos gilipollas egoístas de siempre. ¿Cómo que "que se vayan a turistear a Cáceres"? Joder, o estamos todos juntos en esto de frenar el turismo de masas y la gentrificación, o qué queréis que os diga, que os jodan a base de bien por tontos egoístas.