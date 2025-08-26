·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
12
clics
2 policías muertos en Australia a manos de un hombre que se encuentra atrincherado [ENG]
El hombre podría pertenecer a una secta y tener de rehenes a una mujer y un niño
|
etiquetas
:
australia
,
tiroteo
,
rehenes
,
policía
1
1
0
K
14
actualidad
1 comentarios
#1
Pacman
#0
Pide subscription, lo mismo quieres cambiar link
www.bbc.com/news/live/cn72p1v3rzpt
0
K
12
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
