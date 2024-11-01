edición general
5 meneos
13 clics
"2%, 4%, 5%": la chuleta del fraude o cómo se dictaban las bajas temerarias del caso Mascarillas de Almería

"2%, 4%, 5%": la chuleta del fraude o cómo se dictaban las bajas temerarias del caso Mascarillas de Almería

La UCO halla en las oficinas de las empresas pantalla invitaciones oficiales de la Diputación con anotaciones manuscritas de los descuentos exactos que debían ofertar.

| etiquetas: chuleta , fraude , mascarillas , almería
4 1 0 K 62 actualidad
sin comentarios
4 1 0 K 62 actualidad

menéame