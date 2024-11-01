2.200 años bajo tierra: aparece en İzmir una cabeza de diosa con “ojos” preparados para brillar

En el Egeo hay hallazgos que entran en la categoría de “pieza bonita” y otros que, además, te obligan a replantearte el pulso artístico de una ciudad. Lo descubierto estos días en Metropolis Antik Kenti, en el distrito de Torbalı (İzmir), pertenece a la segunda clase: una cabeza de mármol de época helenística, de unos 2.200 años, trabajada con una finura que no admite distracciones… y con un detalle que, cuando se limpia la tierra, casi incomoda: esa mirada preparada para volver a “encenderse” con incrustaciones.