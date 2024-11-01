edición general
En 1997 Winamp cambió para siempre la forma en la que escuchamos música. Esta es su historia 30 años después

Quizás el tema principal de este artículo es un entrañable recuerdo para ti, quizás aún no lo has pasado a esa sección o quizás no sepas de qué vamos a hablar, pero si pensamos de claves en la historia de la digitalización de la música y del formato mp3 inevitablemente hay que hablar de la propia historia de Winamp

insulabarataria #2 insulabarataria
Dejo el comentario karmawhore:
It really whips the llama's ass
pelimetal #5 pelimetal
#2 Toma, anda... yo venía a esto xD
manbobi #4 manbobi
Everything is full of stars
PaulDurden #1 PaulDurden
Lo sigo usando.
Benzo #3 Benzo *
webamp.org/

Algunos temas personalizables eran muy buenos, a mi me encantaban los que imitaban a reproductores de marcas conocidas (sony, pioneer, kenwood ...)
skins.webamp.org/
