1970: Día del Black Tot (Fin de la ración de ron de la Royal Navy)[ENG]
El 31 de julio de 1970 fue el día en que se puso fin a la práctica de servir ron como parte de la ración diaria para los marineros de la Royal Navy británica.
etiquetas
ron
royal navy
cultura
#1
skaworld
El menda que alega que trabajan con tecnologia delicada y muy sofisticada por lo que necesitan su cubatita me ha enamorado
#2
keiko_san
Mala idea dejar a los piratas sin ron
