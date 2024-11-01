edición general
18 detenidos por más de 30 robos de cobre por valor de 1,7 millones de euros por todo el país

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Ibidem”, ha desarticulado un grupo criminal al que se atribuyen un total de 36 robos de cobre en tres comunidades autónomas, en los que sustrajeron 65.600 metros del cable por un valor de 1,7 millones de euros. En total han sido detenidas e investigadas 18 personas y se han recuperado unas 12 toneladas del metal sustraído. También han sido detenidos e investigados los responsables de tres chatarrerías madrileñas como supuestos autores de un delito de receptación del material sustraído.

#2 tobruk1234
En vez del delito de daños que la condena es una mierda les aplicarannla de estragos ya te digo yo que se lo pensarian antes de dejar sin luz a barrios enteros. 18 delincuentes que ya estan comiendo en su casa y que no van a devolver ni un €
1
plutanasio #1 plutanasio
Ay por la raza!!! xD xD xD
0
Olepoint #3 Olepoint
Señores de Hacienda, un secreto a voces, los dueños de las "chatarrerías" y sobre todo, de los desgüaces de vehículos, se han hecho de oro porque casi todo lo cobran en B. Tan fácil como ir a cualquier desguace, pedir una pieza y luego pagar en efectivo y lo verán ante sus propias narices, yo he visto apuntar la venta en una simple libreta a bolígrafo.
0

