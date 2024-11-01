18 detenidos por más de 30 robos de cobre por valor de 1,7 millones de euros por todo el país

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Ibidem”, ha desarticulado un grupo criminal al que se atribuyen un total de 36 robos de cobre en tres comunidades autónomas, en los que sustrajeron 65.600 metros del cable por un valor de 1,7 millones de euros. En total han sido detenidas e investigadas 18 personas y se han recuperado unas 12 toneladas del metal sustraído. También han sido detenidos e investigados los responsables de tres chatarrerías madrileñas como supuestos autores de un delito de receptación del material sustraído.
