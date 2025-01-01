edición general
8 meneos
151 clics

17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha  

Menos de una veintena de miembros de Vox, 17 en concreto, han desplegado este martes una larga bandera de España en la playa de La Concha de Donostia. Una imagen que ha sorprendido a los vecinos y turistas que paseaban o se metían por la mañana en las aguas de la bahía.

| etiquetas: bandera de españa , vox , playa de la concha
7 1 2 K 81 politica
17 comentarios
7 1 2 K 81 politica
Comentarios destacados:      
Anfiarao #2 Anfiarao
bueno pues ya estaría. Los problemas del día a día de los locales ya se han solucionado.

Es increíble la simpleza mental de los regres
15 K 161
Iori #10 Iori
#2 Positivo por mostrar al mundo la belleza de usar la palabra "regre"
1 K 20
nemesisreptante #13 nemesisreptante
#2 el otro día con la tontería de las sombrillas sobre la corrupción... no se da cuenta la gente de que el dinero que ha pagado esas sombrillas a llegado a través de la corrupción? Alguien se cree que se ha financiado con trabajo honrado? Que ese dinero podía haberse usado en prevención de incendios.
2 K 37
Anfiarao #16 Anfiarao
#13 al igual que la bandera de la noticia, que la habrán tenido que pagar con dinero de algún lado.... y de sus bolsillo no ha salido
0 K 13
makinavaja #1 makinavaja
Tonterías de banderas las que quieras, pero no verás a esta gente de VOX yendo a apagar los incendios...
5 K 46
alpoza #9 alpoza
#1 Ni del PSOE ni del PP ni de Podemos... a apagar incendios van los profesionales, pero capto la idea :hug:
1 K 15
ansiet #12 ansiet
#1 Por eso precisamente la he subido para que veamos (que ya lo sabemos) en que ocupa el tiempo esta gente.
0 K 10
mariKarmo #4 mariKarmo *
Con eso apagan los incendios a que sí? Menuda panda de inútiles. Solo saben menear la banderita.
3 K 45
vicus. #11 vicus.
La concha de sus madres..
2 K 41
#3 k3ym4n
Distracciones baratas y cutres para mentes simples .
3 K 33
Apotropeo #5 Apotropeo
Claro que sí, no sé vayan a pensar los turistas que eso son las Seichelles.

Hay que ser muy tonto y tener mucho tiempo libre.
2 K 31
jonolulu #14 jonolulu
Pues nada, ya han solucionado el problema de la vivienda y los empleos de mierda de un plumazo
1 K 23
#6 gauargi
Lo mejor es que la sociedad vasca ya vamos aprendiendo lo importante, Don't feed the troll
1 K 21
Dene #17 Dene *
el acto no ha tenido mayor trascendencia
Igual que esa basura en nuestro pais, afortunadamente, no tienen ni tendrán ninguna trascendencia
0 K 12
alfre2 #8 alfre2
Para eso sirven las banderas. Para provocar
0 K 12
#7 pascuaI
Me encanta que Vox nos recuerde con frecuencia con actos como este el rechazo que para muchos supone el sentirse español en este país.
1 K 10
#15 Beltza01
Y el periódico más casposo del lugar dándoles cobertura. Es lo que tienen los anuncios de pimientos.
0 K 8

menéame