6
meneos
55
clics
15 mitos comunes sobre Hamás, ¡y por qué tenemos que luchar contra su prohibición!
El siguiente texto pretende cumplir una cosa por encima de todo: aclarar y refutar los mitos comunes que están muy extendidos sobre Hamás o que se han presentado contra él, ...
etiquetas
hamás
palestina
genocidio
israel
5
1
4
K
20
actualidad
7 comentarios
5
1
4
K
20
actualidad
#4
eipoc
*
#3
olvídate, no es para ti entonces. No es Twitter (X) ni la web de Zara. Es un página donde se recogen los programas diarios y se recopila la información. Digamos que el eje son los programas, la web es más el cuaderno de notas público, pero la información que tiene merece ser valorada por su contenido, no por su forma.
2
K
38
#6
eipoc
*
#5
gracias por tu valoración, pero lo merece, no por mi esmero, si no por el contenido en sí. De veras.
Si alguien quiere probar a escuchar algún programa, sé que son más largos de lo que estamos acostumbrados, que busque alguno en el que estén Txema Alonso e Iñaki Gil solos durante el programa. Sin desmerecer al resto, pero es el mejor ejemplo de lo que es el programa.
2
K
38
#7
Walldrop
*
#6
estoy seguro. Una pena que sea mal recibido, cáspita y maldición. Yo a favor y le echare una escuchada al pogcast (y si es muy largo, mejor). Y gracias por bien menear con su explicación y todo. Una pena. La gente se guiará por el titular (que les va a echar atrás) Y si encima les sienta mal por ser cundente en texto..mal plan. Está muy bien meneado man, suscite simpatía o antipatía, la gente vota guiándose por eso (mal). Power.
0
K
8
#1
Walldrop
No estoy tan seguro de votar negativo. ¿esta página? de qué va?
#0
un poco de contexto web please
0
K
8
#2
eipoc
*
#1
web antiimperialista, anticapitalista, marxista y comunista. Si quieres ver análisis materialistas, es decir, usando el método dialéctico, es imposible encontrar nada mejor.
¿Por qué es tan útil? Porque solo aquí vas a tener la información y escuchar el punto de vista contrario a los que escuchas en los medios de comunicación. Si alguna vez te has preguntado cómo piensa o cuál es el punto de vista de iraní, ruso, palestino, venezolano y demás países al otro lado del eje lo vas a encontrar argumentado aquí.
Hablan de política, historia, geopolítica, filosofía, política militar, etc.
Su programa diario es oro puro, largo, a veces denso, pero tremendamente didáctico. Especial mención a las participaciones de Inaki Gil.
2
K
38
#3
Pertinax
*
#2
Pues como no sean capaces de organizar la información mejor que en este enlace, su mensaje va a calar lo que yo te diga. Menudo batiburrillo.
1
K
27
#5
Walldrop
*
#3
pero tiene un índice y todo. Yo lo veo informativo. No será sintético ni conciso, pero está currado. Meneo y que la información (ojalá no desinformación) fluya, por la aparente buena intención de elpoc, que además se ha explicado con cuidado y estimable esmero, lo merece creo
1
K
18
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
