143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania (Record ruta canaria)

La embarcación, con 160 personas a bordo y salida desde Gambia, naufragó frente a las costas de Mauritania tras una semana en alta mar. Apenas 16 personas han sobrevivido mientras continúan las labores de búsqueda.
Hasta la próxima noticia de una tragedia similar.
La foto. la gente que no los ha visto en persona no puede hacerse idea de lo grande que son los cayucos, aqui se puede ver la quilla para calcular el desplazamientos de esos bichos.
Efectivamente pudo haber salido del quinto pino (dicen que Gambia casi a la distancia canarias peninsula) sin buques nodrizas o otros cuentos chinos.
-Una semana sin apenas poderte mover.. Aunque estes en perfecto forma física, tu cuerpo estar ígido, figense que el mar esta plano el agua caliente una persona normal podría quedarse flotando durante horas/dias.. pero no son condiciones "normales"
* Si la colaboración con nuestro "amigo" marroquí ha desplazado un conjunto de salidas mucho más al sur, igualmente tenemos gente y barcos (Policías y seguramente secreta) en Mauritania y Senegal
A la gente que llega así a España no hay que dejarla quedarse. Así de simple
Y a la vez se abre un canal para que vengan debidamente, sin mafias ni riesgos
143 familias más sin sus seres queridos porque alguien les alentó a venir ASÍ, jugándose la vida