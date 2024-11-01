edición general
143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania (Record ruta canaria)

La embarcación, con 160 personas a bordo y salida desde Gambia, naufragó frente a las costas de Mauritania tras una semana en alta mar. Apenas 16 personas han sobrevivido mientras continúan las labores de búsqueda.

Alakrán_ #2 Alakrán_
Todo está bien, nadie hace nada por impedirlo, para el buenísimo tratar de impedir estás tragedias es de extremaderecha.
Hasta la próxima noticia de una tragedia similar.
pepel #3 pepel *
Récord, ya sólo faltan las apuestas.
Pertinax #5 Pertinax *
#4 Cayucos desde muy al sur parten desde hace décadas. Yo mismo flipé viendo una patrullera de la Guardia Civil en Ziginchor, que está a tomar por culo de todo, hace unos 15 años. Suelen ser patrullas mixtas en base a acuerdos con esos países. FRONTEX no es de hoy ni es ningún secreto. Marruecos no ha desplazado los cayucos, tan solo controla más los que parten de allí.
placeres #1 placeres *
Subo la noticia, no solo por el impacto humano sino porque es representativa del fenomeno que muchos no quieren ver.

La foto. la gente que no los ha visto en persona no puede hacerse idea de lo grande que son los cayucos, aqui se puede ver la quilla para calcular el desplazamientos de esos bichos.
Efectivamente pudo haber salido del quinto pino (dicen que Gambia casi a la distancia canarias peninsula) sin buques nodrizas o otros cuentos chinos.
-Una semana sin apenas poderte mover.. Aunque estes en perfecto forma física, tu cuerpo estar ígido, figense que el mar esta plano el agua caliente una persona normal podría quedarse flotando durante horas/dias.. pero no son condiciones "normales"
placeres #4 placeres
#1 La ruta Atlántica (Como es conocida en los informes Europeos), es la ruta marítima más peligrosa del mundo y con bastante diferencia ya que los barcos no solo recorren una gran distancia* sino que van a contra corriente. Cualquier problema, les enviaría a las Bahamas aunque costas llenas de cadáveres en Africa es algo igualmente "habitual".

* Si la colaboración con nuestro "amigo" marroquí ha desplazado un conjunto de salidas mucho más al sur, igualmente tenemos gente y barcos (Policías y seguramente secreta) en Mauritania y Senegal
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
Una gran desgracia evitable
A la gente que llega así a España no hay que dejarla quedarse. Así de simple
Y a la vez se abre un canal para que vengan debidamente, sin mafias ni riesgos
143 familias más sin sus seres queridos porque alguien les alentó a venir ASÍ, jugándose la vida
