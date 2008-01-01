El 13% de las viviendas vendidas en Baleares el segundo trimestre no estuvo ni una semana anunciada

El 13% de las viviendas que se vendieron a través de idealista durante el segundo trimestre de 2025 no llevaba ni una semana en el mercado, según un estudio publicado por idealista. Otro 25% tardó en venderse entre una semana y un mes; otro 26% entre uno y tres meses; el 27% llevaba entre tres meses y un año, y el 9% más de un año. El porcentaje de viviendas vendidas en menos de una semana, denominado 'ventas exprés', se ha reducido en un punto en el último año, ya que en el segundo trimestre de 2024 se situaba en el 14%.