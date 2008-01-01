El 13% de las viviendas vendidas en Baleares el segundo trimestre no estuvo ni una semana anunciada

El 13% de las viviendas que se vendieron a través de idealista durante el segundo trimestre de 2025 no llevaba ni una semana en el mercado, según un estudio publicado por idealista. Otro 25% tardó en venderse entre una semana y un mes; otro 26% entre uno y tres meses; el 27% llevaba entre tres meses y un año, y el 9% más de un año. El porcentaje de viviendas vendidas en menos de una semana, denominado 'ventas exprés', se ha reducido en un punto en el último año, ya que en el segundo trimestre de 2024 se situaba en el 14%.
Joder, si al menos hubieras dicho para comprarme un piso. Pero no. Era para odiar.
La única opción para evitar esto es comprar una vivienda, y las pocas que salen a precios decentes se venden la semana, como dice el meneo.
La gente firma arras al día siguiente de visitar el piso, sin tener tasación, con todo lo que implica.
Las tasaciones suelen ser una broma de mal gusto. Yo he pedido algunas y básicamente me han preguntado que qué precio quería que saliera según para qué la necesitase.
¿Qué propones?
No compra obligados, al igual que no están ni desesperados, ni son idiotas.
Esto no es la burbuja del 2008, ahora los bancos revisan mucho más las hipotecas y a quien conceden, eso o directamente tienen el dinero para poder pagarlo.
Siento que la realidad vaya encontrá de tu ideología.
Lo que me intriga es el qué hará toda esa gente cuando nadie pueda trabajar porque no tienen viviendas. Quién les servirá en las terrazas, reparará sus casas o las limpiará. ¿Quién simplemente trabajará en una gestoría o en una propia agencia inmobiliaria?. No se les puede enviar a una hora de camino porque a una hora está el mar.
La solución será crear guetos para trabajadores donde se meterá a los empleados a vivir, en zonas apartadas de todo, lejos de la costa y conectadas por autobuses lanzadera. Guetos.