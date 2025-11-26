·
13 niñas sacadas de Lanzarote y vendidas como esclavas sexuales (ENG)
El caso de 13 niñas sacadas de Lanzarote y vendidas como esclavas sexuales en Francia expone una red que opera en tres países.
#1
snowdenknows
si se bloquean scripts se puede leer entera
1
K
25
#2
NPCMeneaMePersigue
En EEUU relacionan estos tráficos sexuales de niños con israel
0
K
20
