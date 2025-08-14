·
10
Las 12 preguntas sobre la gestión de los incendios que Sastre le querría hacer a Mañueco
"Convertir la evidencia en una cuestión ideológica o un invento woke es negar la realidad ", ha asegurado
incendios
mañueco
preguntas
politica
3 comentarios
#2
ipanies
Todas tienen la misma respuesta, Pedro Sánchez hijoputa... Y por las encuestas parece que a los ciudadanos ese argumento parece convencerles
#1
Esteban_Rosador
Que se pase mañueco por León y Zamora, que los vecinos le van a hacer, no doce, sino doce mil preguntas
#3
SeñorPresunciones
Rojo, comunista, esas cosas no se preguntan al PP !!
