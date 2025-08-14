edición general
Las 12 preguntas sobre la gestión de los incendios que Sastre le querría hacer a Mañueco

"Convertir la evidencia en una cuestión ideológica o un invento woke es negar la realidad ", ha asegurado

ipanies #2 ipanies
Todas tienen la misma respuesta, Pedro Sánchez hijoputa... Y por las encuestas parece que a los ciudadanos ese argumento parece convencerles o_o
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Que se pase mañueco por León y Zamora, que los vecinos le van a hacer, no doce, sino doce mil preguntas
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Rojo, comunista, esas cosas no se preguntan al PP !!
