edición general
1 meneos
3 clics

118 profesores honoríficos volverán a las aulas este curso en Castilla y León

Por primera vez, la Junta de Castilla y León supera el centenar de profesores honoríficos que colaborarán en centros educativos durante el curso 2025-2026, alcanzando una cifra récord de 118 docentes jubilados que, de forma voluntaria, regresan a las aulas para aportar su experiencia y compromiso con la enseñanza.

| etiquetas: profesores honoríficos , castilla y león , aulas , educación
1 0 0 K 16 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 16 actualidad
#2 tobruk1234
En vez de contratar profesores, que vuelvan a trabajar los jubilados y encima gratis. Eso antes eran unos esquiroles y roba trabajos, ahora los llaman honorificos, y luego son los inmigrantes quienes nos roban el trabajo. Joder hay que reirse.
0 K 7
#1 Somozano
Oy que no te quitas a los viejos de encima ni jubilandolos
Dejadnos en paz
Somos 40 millones en las listas y aún nos vienen las viejas glorias que empezaron a los 25 en una España donde te colocabas a poco que supieras escribir donde ahora te piden carrera, máster, idiomas, cursos, formación continua y hacer el pino

Puto país de viejos
0 K 5

menéame