118 profesores honoríficos volverán a las aulas este curso en Castilla y León

Por primera vez, la Junta de Castilla y León supera el centenar de profesores honoríficos que colaborarán en centros educativos durante el curso 2025-2026, alcanzando una cifra récord de 118 docentes jubilados que, de forma voluntaria, regresan a las aulas para aportar su experiencia y compromiso con la enseñanza.
Dejadnos en paz
Somos 40 millones en las listas y aún nos vienen las viejas glorias que empezaron a los 25 en una España donde te colocabas a poco que supieras escribir donde ahora te piden carrera, máster, idiomas, cursos, formación continua y hacer el pino
Puto país de viejos