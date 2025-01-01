edición general
El 112 envía una alerta a móviles en Ourense y Lugo para pedir a la población que se confine

El aviso ha aparecido en las pantallas de los dispositivos de municipios sobre todo de Ourense, pero también en cuatro de Lugo. En concreto son Oímbra, Cualedro, Monterrei, Laza, Verín, Vilardevós, Riós, A Mezquita, A Gudiña, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, A Veiga, O Bolo, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Castrocaldelas, A Teixeira, San Xoán de Río, Larouco, Petín, A Rúa, O Barco de Valdeorras, Vilamartín, Xinzo, Trasmiras, Baltar y Rubiá, en Ourense. En Lugo son Parada de Sil, Quiroga, Ribas de Sil y Folgoso do Courel

Asimismov #1 Asimismov *
40⁰C y fuego en Ourense y piden confinamiento en sus casas. ¿Y en el horno de la cocina no porque no cabe una persona entera, verdad?
buttler25 #2 buttler25
Es por el humo, pero doy fé que en el horno encendido hace menos calor.

Mucho ánimo.... Y fuerza
Cehona #3 Cehona
¿Cuando va a solicitar Rueda el nivel 3?
¿Y Mañueco?
