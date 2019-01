10 Aerolíneas que te dejan viajar con perros

Muchos gustamos de viajar en familia y nuestras mascotas son parte de nuestro núcleo familiar. Es por ello que muchas veces nos abstenemos de viajar con perros a ciertos lugares, ya que hacerlo con ellos puede resultar un poco difícil. Esto se debe, a que muchas aerolíneas no aceptan transportar mascotas ya que es una gran responsabilidad, pues por su bienestar no pueden colocarse en el mismo espacio que las maletas y por medidas de seguridad con los pasajeros no pueden llevarse junto a estos.