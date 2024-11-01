1.800.000.000 €: la inversión que Von der Leyen quiere movilizar para impulsar la fabricación de baterías en Europa

Ursula von der Leyen, anunció este miércoles su intención de movilizar 1.800 millones de euros para impulsar la fabricación de baterías en Europa, con el foco puesto en el coche eléctrico y en reducir la dependencia de proveedores no europeos. El anuncio se produjo durante su intervención ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, según Europa Press. La jefa del Ejecutivo comunitario subrayó que las baterías son “clave” para otras tecnologías limpias y defendió introducir un criterio “Made in Europe" en la contratación pública.