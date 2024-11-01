edición general
7 meneos
6 clics
1.800.000.000 €: la inversión que Von der Leyen quiere movilizar para impulsar la fabricación de baterías en Europa

1.800.000.000 €: la inversión que Von der Leyen quiere movilizar para impulsar la fabricación de baterías en Europa

Ursula von der Leyen, anunció este miércoles su intención de movilizar 1.800 millones de euros para impulsar la fabricación de baterías en Europa, con el foco puesto en el coche eléctrico y en reducir la dependencia de proveedores no europeos. El anuncio se produjo durante su intervención ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, según Europa Press. La jefa del Ejecutivo comunitario subrayó que las baterías son “clave” para otras tecnologías limpias y defendió introducir un criterio “Made in Europe" en la contratación pública.

| etiquetas: von der leyen , baterías , europa
5 2 0 K 73 actualidad
8 comentarios
5 2 0 K 73 actualidad
reivaj01 #1 reivaj01
Desglose del presupuesto:
1.000€ en Marketing (posters, mecheros, bolígrafos y llaveros)
1.799.999.000€ en sobres
3 K 39
sotillo #4 sotillo
#1 Que necesidad de tirar recursos cuando los chinos las hacen mejor, más barato y en cantidad suficiente
0 K 11
#5 Pitchford
#4 Pero es que como siga Europa fuera en todas las nuevas tecnologías, en unas décadas solo le va a quedar el turismo..
0 K 15
oricha_1 #7 oricha_1
#4 Tienes razon , no se para que construimos motos o coches o hacemos ropa aqui si los chinos las hacen mejor y mas barato.
Tu logica es de genios, vamos :-D :-D :-D
0 K 7
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#1 1000€ euros en sobres. El resto dentro de los sobres.
0 K 12
#3 Pitchford
En cualquier tecnología clave como la de baterías, la UE tiene que garantizar mediante ayudas que exista al menos un fabricante europeo que compita en el mundo y suministre una fracción mínima significativa del consumo europeo.
0 K 15
#8 omega7767
muy buena noticia para los futuros coches alemanes
0 K 11
Aenedeerre #2 Aenedeerre
En Valladolid se va a poner a funcionar en breve una factoria de baterías.
1 K 10

menéame