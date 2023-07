Una nueva investigación sitúa la edad del universo en 26.700 millones de años, casi el doble de lo que se creía anteriormente ENG

Publicado hace 48 minutos por Torosentado a phys.org

El trabajo se publica en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .



"Nuestro modelo recién diseñado alarga el tiempo de formación de galaxias en varios miles de millones de años, lo que hace que el universo tenga 26.700 millones de años y no 13,7 como se había estimado anteriormente", dice el autor Rajendra Gupta, profesor adjunto de física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ottawa. Así se explicaría la existencia de estrellas como Matusalén que con el computo de edad actual, sería más antigua que el Universo.