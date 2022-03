Publicado hace 29 minutos por aiounsoufa a diariosur.es

Un equipo de investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN-CSIC) analiza, en un artículo de la revista 'Science of the Total Environment', cómo afecta la presencia de estas colonias de felinos a las aves analizando las distancias de huida de los pájaros. Tras la investigación, el equipo propone establecer áreas de la ciudad en las que no se favorezca la presencia de los gatos proporcionándoles alimento de cara a permitir la coexistencia de gorriones, palomas, jilgueros, estorninos, petirrojos, urracas y otras especies