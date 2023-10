Un estudio de Harvard confirma que ducharse a diario no es bueno para la piel: sequedad, irritación, picores e infecciones

Publicado hace 1 hora por BenjaminLinus a 20minutos.es

La doctora Elaine Larson, de la Columbia School or Nursing and School of Public Health, además, explica que la ducha es más una cuestión estética que de salud y añade que ducharse todos los días es innecesario. Dos, tres o cuatro duchas a la semana serían suficientes, excepto en el caso de personas con sistemas inmunes frágiles.