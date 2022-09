Hazte Oír financiada por oligarcas rusos

Dejémonos de medias verdades, de blancos y negros, amigos y enemigos.

EEUU es un país horrible. Uno de los países occidentales del primer mundo con más desigualdad, muertes por arma de fuego y extremismo religioso. Que más ha contribuido a la inestabilidad mundial, haciendo y deshaciendo según sus propios intereses.

Estoy de acuerdo con eso y mucho más.

Pero eso no hace a Rusia un buen país. Lo de los enemigos de mis enemigos son mis amigos no debería aplicarse con tal facilidad en la vida real.

Antes de la invasión rusa a Ucrania (esa que primero era una invención estadounidense y luego operaciones militares cercanas a la frontera), Rusia intentaba desestabilizar Europa financiando a varios movimientos de extrema derecha a través de Citizen Go, cuya filial española resultará más conocida: Hazte Oír. Las conexiones entre el trumpismo y Putin tampoco son nuevas:

https://www.elespanol.com/reportajes/20220319/ultraderecha-vox-oligarcas-putin-traves-hazteoir-citizengo/658184665_0.html

https://ctxt.es/es/20220301/Firmas/38961/malofeev-rusia-ucrania-guerra-abascal-hazteoir-arsuaga-villar-mir-oligarcas-antigenero-ultraderecha.htm

Es decir, algunos que se dicen votantes de izquierdas están defendiendo a un país que ha financiado activamente a la ultraderecha de todo el continente para provocar inestabilidad política.

Y sí, sé que en Ucrania hay movimientos nazis que se están lucrando del dinero que se está enviando para combatir la invasión. Sé que EEUU ha hecho muchas cosas mucho peores sin ninguna repercusión. Sé que a EEUU le interesaba la invasión y la ha propiciado. Pero el cuento de que Rusia no tiene ninguna responsabilidad, que todo es culpa al 101% de USA y que Putin se ha dejado engañar (cosa que tampoco es que le deje en muy buen lugar) ya no me lo trago. Porque los de Citizen Go son de la peor calaña más peligrosa y porque debemos en parte a Rusia los medios que tiene Vox, Hazte Oír y demás para esparcir su basura.

Que Rusia y EEUU sean enemigos no nos tiene que hacer a nosotros partícipes de su enemistad.

Por no comprar una propaganda, no esparzamos la otra.