Por qué las zonas turísticas aparecen siempre entre las más pobres: el espejismo de los ingresos invisibles de los residentes europeos

Viviendas de lujo que no encajan en las zonas mas pobres de España, para entenderlo hemos comparado las declaraciones a Hacienda con la población censada. Las rentas medias suelen ser las de la población local, pero “existen secciones donde los porcentajes de población para los que no se encuentra IRPF aumentan sensiblemente”. “En nacionalidades como la británica, hay recelo hacia lo estatal, tanto más si es extranjero, que lleva a estos residentes a relacionarse poco con las instituciones”, acostumbran a empadronarse para optar a algunos beneficios pero no presentan la declaración.