Zoido: "Preferiría que el juez alemán me explicara qué entiende por violencia" (CAT)

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha valorado la decisión del tribunal alemán de dejar en libertad bajo fianza Carles Puigdemont y descartar la rebelión. Según el titular de Interior, existió violencia y los informes de Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos "acreditan más de 300 actos violentos". "Preferiría que el juez alemán me explicara qué entiende por violencia porque no lo entiendo", manifestó. Zoido sostiene no sólo que hubo rebelión sino que los "actos violentos se pagaron con dinero público".