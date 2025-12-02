Zig abandona GitHub y se queja de la obsesión de Microsoft con la IA ha arruinado el servicio

La fundación que promueve el lenguaje de programación Zig ha abandonado GitHub debido a lo que sus dirigentes perciben como el declive del sitio para compartir código. El drama comenzó en abril de 2025, cuando el usuario de GitHub Aleksei NikiforovI inició un hilo titulado «safe_sleep.sh rara vez se cuelga indefinidamente». El proyecto Zig se traslada a Codeberg, un servicio de alojamiento git sin ánimo de lucro, porque GitHub ya no demuestra su compromiso con la excelencia en ingeniería.