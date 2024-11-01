Zelensky y el "Gran Israel": Armas para Zelensky, ¿armas para Tel Aviv?

En abril de 2022, un mes y medio después de que el ejército ruso pusiera botas sobre el terreno en el este de Ucrania el 24 de febrero, Volodomir Zelensky ya era un tipo altamente popular en Europa. De ser un desconocido para el gran público, el presidente ucraniano devino un héroe de la resistencia: recorría parlamentos, cumbres y eventos internacionales instando a todos los gobiernos a desviar recursos para la defensa de su país: dicho y hecho. En apenas tres días desde el inicio de la invasión, el 27 de febrero, el Alto Representante para...
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Y hasta ahí he querido leer, vaya vergüenza de panfleto
Es una verguenza de artículo que busca enmierdar a Zelensky desdeñando la agresión de una potencia como Rusia. Vergonzoso.
Tampoco sorprende mucho, ya allá por el 2003 cuando en Ucrania había otro gobierno pro-americano como el suyo, participaron la mar de contentos en la invasión de Irak.
en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_involvement_in_the_Iraq_War por si alguien todavía no sabía cómo se las gastan estos.
Ahí tenéis el primero, #_1, uno de los mayores lamebotas yankees de todo MNM
Ya, no hace falta que contestes.