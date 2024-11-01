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Zelensky y el "Gran Israel": Armas para Zelensky, ¿armas para Tel Aviv?

En abril de 2022, un mes y medio después de que el ejército ruso pusiera botas sobre el terreno en el este de Ucrania el 24 de febrero, Volodomir Zelensky ya era un tipo altamente popular en Europa. De ser un desconocido para el gran público, el presidente ucraniano devino un héroe de la resistencia: recorría parlamentos, cumbres y eventos internacionales instando a todos los gobiernos a desviar recursos para la defensa de su país: dicho y hecho. En apenas tres días desde el inicio de la invasión, el 27 de febrero, el Alto Representante para...

| etiquetas: gran israel , guerra de ucrania , guerra de irán
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7 comentarios
5 1 2 K 67 politica
Enésimo_strike #1 Enésimo_strike
He intentado leerlo, pero no dicen que Rusia “invadio”, sino que “puso botas sobre el terreno”, en cambio Israel sí “ocupa” (término con el que estoy de acuerdo). Habla de hitos como que Rusia se retiró de Bucha, pero se olvida de decir en qué circunstancias y cómo dejaron el pueblo. Luego tienen los cojones de entrecomillar la “agresión” rusa, como si las tres invasiones de Putin en 8 años no hubiesen sido 3 agresiones.

Y hasta ahí he querido leer, vaya vergüenza de panfleto
2 K 35
#5 Perrota
“no solo con su retórica limosnera habitual (exigiendo armas como parte de su guerra existencial)”

Es una verguenza de artículo que busca enmierdar a Zelensky desdeñando la agresión de una potencia como Rusia. Vergonzoso.
2 K 33
#6 SeuMadruga
#5 Ya se enmierda él solito desde el momento que apoya la agresión a Irán (o la destrucción de Gaza) por parte de otra potencia sin cortarse un pelo.
Tampoco sorprende mucho, ya allá por el 2003 cuando en Ucrania había otro gobierno pro-americano como el suyo, participaron la mar de contentos en la invasión de Irak.

en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_involvement_in_the_Iraq_War por si alguien todavía no sabía cómo se las gastan estos.
1 K 15
#4 SeuMadruga *
El que pide ayuda para resistir la invasión de su país, ahora quiere ayudar a otro en su invasión a un tercero.
1 K 27
#2 Dav3n *
A ver, NAFOs que se camuflaban de progresistas por apoyar a este miserable, vayan desfilando :clap:

Ahí tenéis el primero, #_1, uno de los mayores lamebotas yankees de todo MNM xD
1 K 24
zentropia #7 zentropia
#2 que opinas de lo que hiceron los rusos en Bucha?

Ya, no hace falta que contestes.
0 K 9
#3 eqas
Cuando no tienes nada que perder, eres más fuerte. El NO ya lo tenía.
0 K 12

menéame