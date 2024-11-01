Zelensky y el "Gran Israel": Armas para Zelensky, ¿armas para Tel Aviv?

En abril de 2022, un mes y medio después de que el ejército ruso pusiera botas sobre el terreno en el este de Ucrania el 24 de febrero, Volodomir Zelensky ya era un tipo altamente popular en Europa. De ser un desconocido para el gran público, el presidente ucraniano devino un héroe de la resistencia: recorría parlamentos, cumbres y eventos internacionales instando a todos los gobiernos a desviar recursos para la defensa de su país: dicho y hecho. En apenas tres días desde el inicio de la invasión, el 27 de febrero, el Alto Representante para...