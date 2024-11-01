ZCA, la nueva restricción que expulsará tu coche eléctrico del centro de Madrid

Prepárate para el nacimiento de otras siglas que afectan a tu movilidad. Las ZCA (Zonas de Calidad Ambiental) irrumpen como la siguiente vuelta de tuerca tras las ZBE. ¿La clave? Cambiar el criterio de «lo que emites» por «el espacio que ocupas». Traducido: el coche eléctrico -etiqueta CERO- podría dejar de tener el privilegio o derecho para acceder a las almendras centrales de las ciudades españolas, empezando por Madrid. Para el conductor, es el fin del salvoconducto «cero emisiones», porque ya no vamos a entrar en territorio de coche ECO.