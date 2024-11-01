edición general
ZCA, la nueva restricción que expulsará tu coche eléctrico del centro de Madrid

Prepárate para el nacimiento de otras siglas que afectan a tu movilidad. Las ZCA (Zonas de Calidad Ambiental) irrumpen como la siguiente vuelta de tuerca tras las ZBE. ¿La clave? Cambiar el criterio de «lo que emites» por «el espacio que ocupas». Traducido: el coche eléctrico -etiqueta CERO- podría dejar de tener el privilegio o derecho para acceder a las almendras centrales de las ciudades españolas, empezando por Madrid. Para el conductor, es el fin del salvoconducto «cero emisiones», porque ya no vamos a entrar en territorio de coche ECO.

mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata *
Un pelín sensacionalista xD

ZCA: de momento es una idea de un concejal socialista en Madrid que podría restringir el acceso al centro a coches eléctricos, priorizando espacio y congestión sobre emisiones.

Vamos, que es algo que se le ha ocurrido a un concejal de un partido que no está en el gobierno del ayuntamiento.

Un poco más de "lo que ha propuesto Paco el del taller" xD xD xD
#4 carlosjpc *
#2 Si, Paco, el de carglass...
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad (Portavoz)
#5 JotaMcnulty
#2 Yo más bien lo veo como una declaración de intenciones...

Tampoco VOX gobierna y os hacéis eco de todas las declaraciones que hace.
#8 carlosjpc *
#5 Evidentemente. La ventana de overton siempre ha iniciado así su desplazamiento. Nadie suelta esta perla que puede hacerle perder votos a mansalva porque esta aburrido una tarde. El problema es que carapolla estará en lo mismo pero sin decirlo. Y en poco tiempo volverán a hablar de las idílicas ciudades de 15 minutos, esa conspiración de la extrema derecha.

como te lo vende aliexpress: Una "ciudad de 15 minutos" es un modelo de planificación urbana donde la mayoría de las…   » ver todo el comentario
Andreham #6 Andreham
#2 Ahora lo dice el PSOE, que es la derecha mala, para que vaya entrando la idea en el pensamiento de la gente, que vaya creando debate.

Luego el PP dirá que no, que esa idea es malísima porque es roja.

Y más tarde el mismo PP la impondrá, cambiándole el nombre, vendiéndola como suya... y en este caso específico, dejando entrar con el coche al centro sólo a vehículos con licencia VTC y vehículos de "residentes" (y todos sabemos qué nivel adquisitivo reside en el centro de Madrid).
Barney_77 #7 Barney_77
#2 Vamos, que los socialistas están dispuestos a desaparecer en Madrid....
#3 carlosjpc
Los rojoricos y facharicos ya eliminaron de sus barrios a la chusma que no podía económicamente hacerse con un vehículo eléctrico de 30.000€... ahora toca deshacerse de la semichusma. Los que si pudieron hacerlo pero no pueden comprar/alquilar una vivienda para vivir en ellos.
El plan evidentemente tenía 2 fases, ahora tienen una minoría crítica que aceptará la solución.
1. Los residentes.
2. Los expulsados por no tener posibilidad de comprar un eléctrico (la puta al río).
3. Los abuelos que no tienen prisa para ir a ningun lado, ni para trabajar, ni para llevar a los niños a ninguna parte, ni muchas veces posibilidad ya de conducir.
4. Los que nunca han tenido o usado coche para desplazarse.
alfre2 #9 alfre2
Pero a ver, ¿quién iba a querer entrar en Madrid?
#1 Katos
ZASCA!!!
kumo #10 kumo
Con no votar chusma clasista disfrazada de socialista, se arregla.
#11 carlosjpc
#10 Como que la izquierda real no ha apoyado a muerte las zbe en todos los municipios que es lo mismo, joder a una mayoría que no podía comprar un electrico. Por cierto, viendo las respuestas parece que no le siguen

x.com/giraldeo/status/1971643906690633957
