ZCA, la nueva restricción que expulsará tu coche eléctrico del centro de Madrid

Prepárate para el nacimiento de otras siglas que afectan a tu movilidad. Las ZCA (Zonas de Calidad Ambiental) irrumpen como la siguiente vuelta de tuerca tras las ZBE. ¿La clave? Cambiar el criterio de «lo que emites» por «el espacio que ocupas». Traducido: el coche eléctrico -etiqueta CERO- podría dejar de tener el privilegio o derecho para acceder a las almendras centrales de las ciudades españolas, empezando por Madrid. Para el conductor, es el fin del salvoconducto «cero emisiones», porque ya no vamos a entrar en territorio de coche ECO.
ZCA: de momento es una idea de un concejal socialista en Madrid que podría restringir el acceso al centro a coches eléctricos, priorizando espacio y congestión sobre emisiones.
Vamos, que es algo que se le ha ocurrido a un concejal de un partido que no está en el gobierno del ayuntamiento.
Un poco más de "lo que ha propuesto Paco el del taller"
Miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad (Portavoz)
Tampoco VOX gobierna y os hacéis eco de todas las declaraciones que hace.
como te lo vende aliexpress: Una "ciudad de 15 minutos" es un modelo de planificación urbana donde la mayoría de las… » ver todo el comentario
Luego el PP dirá que no, que esa idea es malísima porque es roja.
Y más tarde el mismo PP la impondrá, cambiándole el nombre, vendiéndola como suya... y en este caso específico, dejando entrar con el coche al centro sólo a vehículos con licencia VTC y vehículos de "residentes" (y todos sabemos qué nivel adquisitivo reside en el centro de Madrid).
El plan evidentemente tenía 2 fases, ahora tienen una minoría crítica que aceptará la solución.
1. Los residentes.
2. Los expulsados por no tener posibilidad de comprar un eléctrico (la puta al río).
3. Los abuelos que no tienen prisa para ir a ningun lado, ni para trabajar, ni para llevar a los niños a ninguna parte, ni muchas veces posibilidad ya de conducir.
4. Los que nunca han tenido o usado coche para desplazarse.
