El zarauztarra Aitor Francesena se proclama por sexta vez campeón del mundo de surf adaptado

Francesena ya había hecho historia en 2023 al proclamarse doble campeón mundial en los circuitos privados del Adaptive Surfing Professionals World Championship y de la AMP Surf, además de conquistar el campeonato de Europa de Parasurfing. En total, suma seis títulos mundiales y sigue avanzando en su reto personal: alcanzar al surfista más laureado de la historia, el estadounidense Kelly Slater, once veces campeón del mundo.

5 comentarios
Calif #1 Calif
El gentilicio es zarauzano
Fedorito #2 Fedorito *
#1
"Su gentilicio más habitual es el de zarauztarra, que es común para hombres y mujeres y que proviene de la lengua vasca. También existe el gentilicio zarauzano/-na" pero es un término más bien en desuso.

es.wikipedia.org/wiki/Zarauz
Calif #5 Calif
#2 uno gentilicio en vasco, y otro gentilicio en castellano
pazentrelosmundos #3 pazentrelosmundos
#1 son válidos los dos.
#4 Borgiano
Supongo que las medallas las han diseñado en Bilbao
