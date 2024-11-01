El zarauztarra Aitor Francesena se proclama por sexta vez campeón del mundo de surf adaptado

Francesena ya había hecho historia en 2023 al proclamarse doble campeón mundial en los circuitos privados del Adaptive Surfing Professionals World Championship y de la AMP Surf, además de conquistar el campeonato de Europa de Parasurfing. En total, suma seis títulos mundiales y sigue avanzando en su reto personal: alcanzar al surfista más laureado de la historia, el estadounidense Kelly Slater, once veces campeón del mundo.
| etiquetas: aitor francesena , campeón del mundo , surf adaptado
"Su gentilicio más habitual es el de zarauztarra, que es común para hombres y mujeres y que proviene de la lengua vasca. También existe el gentilicio zarauzano/-na" pero es un término más bien en desuso.
es.wikipedia.org/wiki/Zarauz