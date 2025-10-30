edición general
Zaragoza rechaza declarar persona 'non grata' al presidente de la Casa Palestina y guarda un improvisado minuto de silencio con Vox por todas las víctimas en Oriente Medio

Zaragoza rechaza declarar persona 'non grata' al presidente de la Casa Palestina y guarda un improvisado minuto de silencio con Vox por todas las víctimas en Oriente Medio

Ibrahim Abayat ha estado presente en el pleno y ha recordado que 'siempre han rechazado el terrorismo, en todas sus formas'

ipanies
Eso de "por todas las víctimas..." me suena a las condenas de ETA.
Felón_Task
#1 Normal, ya se saben los vínculos estrechos entre Hamas y ETA desde la pasada vuelta ciclista.
alcama
Me sorprende que todavía se siga usando lo de declarar persona no grata a alguien.
A Rajoy le declararon persona no grata en su ciudad , en Pontevedra, por ejemplo.

El criterio para declarar persona no grata a alguien debe ser algo excepcional, tanto para Rajoy como para este señor.
