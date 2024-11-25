edición general
Zaragoza se adherirá al sistema Viogén "en los próximos días"

Zaragoza se adherirá al sistema Viogén "en los próximos días"

La Delegación del Gobierno en Aragón y el ayuntamiento emiten un comunicado conjunto en el que aseguran que el acuerdo ya está cerrado

#1 Albarkas
Tiene que matar otro bastardo a otra mujer indefensa para que estos inútiles muevan el culo de una vez.
Varios años haciendo el idiota con víctimas por medio.
