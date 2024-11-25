·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6918
clics
No, la factura de la calefacción no se ha triplicado en Alemania desde 2021
4332
clics
Cómo me gané la confianza de una araña de 2 centímetros de tamaño [ENG]
4971
clics
Momentos increíbles de animales cagando
4666
clics
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
3847
clics
Un tomate a 9 dólares y 50 centavos te explica quién va a ganar las elecciones de Nueva York
más votadas
722
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
478
La propuesta del PSOE que premia a los fondos buitre, una nueva 'inocentada' del Ministerio de Vivienda
475
El gerente del PP valenciano ataca a una víctima de la dana: "Qué poco queda para verte a sueldo del PSOE"
436
La cámara pilla a Javier Arenas (PP) vapeando dentro del Senado justo detrás de la ministra de Sanidad
597
Mazón miente hasta el final: los bulos de su discurso de dimisión
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
8
clics
Zaragoza se adherirá al sistema Viogén "en los próximos días"
La Delegación del Gobierno en Aragón y el ayuntamiento emiten un comunicado conjunto en el que aseguran que el acuerdo ya está cerrado
|
etiquetas
:
zaragoza viogen
,
siempre tarde y mal
3
1
0
K
54
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
54
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Albarkas
*
Relacionada
www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2024/11/25/zaragoza-se-incorpo
Tiene que matar otro bastardo a otra mujer indefensa para que estos inútiles muevan el culo de una vez.
Varios años haciendo el idiota con víctimas por medio.
1
K
39
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Tiene que matar otro bastardo a otra mujer indefensa para que estos inútiles muevan el culo de una vez.
Varios años haciendo el idiota con víctimas por medio.