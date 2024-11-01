Zapatero, el nuevo faro de Sánchez: el expresidente, convertido en el negociador estrella del PSOE

El presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido, tras su paso por el Gobierno, en un gran apoyo para el PSOE. Tanto es así que habría adoptado un papel como negociador en las situaciones más complejas. Los socialistas cuentan con el optimismo del exjefe del Ejecutivo aún cuando peor van las encuestas, quien sigue destacando a su partido por encima de cualquier otro. A su vez, Zapatero se ha ido ganando cada año el apoyo y la confianza del presidente del Gobierno actual, Pedro Sánchez.
| etiquetas: psoe , zapatero , negociacion
Luego los imberbes que no se enteran de nada pero que saben mucho de todo te dirán que este gilipollas peor presidente de la historia blablabla donde va siempre la caga. Y por supuesto los atlantistas de mierda le odiarán con todas sus fuerzas porque no entienden otra cosa más que la violencia armada, que es a lo que se… » ver todo el comentario
Por lo menos, por A o por B, durante el mandato de ZP se finalizo la violencia terrorista en el pais por parte de ETA. Ni de coña merito exclusivo suyo, pero si es una parte muy grande de ese exito.
Risa nerviosa, de la que tienes los ojos to abiertos y haces JA JA JA JA mientras te cae un sudor frío. De esa.
Ojalá hubieran más como Zapatero, y menos como todos esos hijos de puta que sólo saben matar y traer guerras. Luego, por supuesto, la culpa siempre es… » ver todo el comentario