Zapatero, el nuevo faro de Sánchez: el expresidente, convertido en el negociador estrella del PSOE

El presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido, tras su paso por el Gobierno, en un gran apoyo para el PSOE. Tanto es así que habría adoptado un papel como negociador en las situaciones más complejas. Los socialistas cuentan con el optimismo del exjefe del Ejecutivo aún cuando peor van las encuestas, quien sigue destacando a su partido por encima de cualquier otro. A su vez, Zapatero se ha ido ganando cada año el apoyo y la confianza del presidente del Gobierno actual, Pedro Sánchez.