Zapatero, el nuevo faro de Sánchez: el expresidente, convertido en el negociador estrella del PSOE

Zapatero, el nuevo faro de Sánchez: el expresidente, convertido en el negociador estrella del PSOE

El presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido, tras su paso por el Gobierno, en un gran apoyo para el PSOE. Tanto es así que habría adoptado un papel como negociador en las situaciones más complejas. Los socialistas cuentan con el optimismo del exjefe del Ejecutivo aún cuando peor van las encuestas, quien sigue destacando a su partido por encima de cualquier otro. A su vez, Zapatero se ha ido ganando cada año el apoyo y la confianza del presidente del Gobierno actual, Pedro Sánchez.

Supercinexin #1 Supercinexin
Zapatero ha hecho un excelente trabajo diplomático en varios frentes muy dispares... para acabar siempre todo enmierdado y jodido por las derechas terroristas y saboteadoras.

Luego los imberbes que no se enteran de nada pero que saben mucho de todo te dirán que este gilipollas peor presidente de la historia blablabla donde va siempre la caga. Y por supuesto los atlantistas de mierda le odiarán con todas sus fuerzas porque no entienden otra cosa más que la violencia armada, que es a lo que se…   » ver todo el comentario
Pertinax #2 Pertinax *
#1 ¿Podrías ponernos algún ejemplo de alguno de esos éxitos? Porque el de la "Alianza de civilizaciones" da un poco la risa.
#3 Ominous
#2 Flirtear con Maduro te parece poco?
Pertinax #5 Pertinax
#3 El tonto útil del chavismo ni puntúa.
SMaSeR #4 SMaSeR
#2 A poco que haga o incluso, que no haga, ya es bastante mejor expresidente que los otros 3 xD.
Pertinax #6 Pertinax *
#4 En aquel 15M gobernaba Zapatero. También fue contra él.
SMaSeR #7 SMaSeR *
#6 Y Aznar cuando el No a la guerra, las mentiras del 11m... y Rajoy con un partido condenado por corrupción sin contar los GAL del Señor X. Móntalo como quieras, no es el mas miserable de los que hay ni de coña.

Por lo menos, por A o por B, durante el mandato de ZP se finalizo la violencia terrorista en el pais por parte de ETA. Ni de coña merito exclusivo suyo, pero si es una parte muy grande de ese exito.
Pertinax #9 Pertinax *
#7 Absolutame de acuerdo. Sólo fue un tonto entre miserables que llegó de rebote, y que gobernaba España durante la mayor crisis del país del último medio siglo... o más.
Pertinax #10 Pertinax
#8 Go to #9.
Supercinexin #8 Supercinexin *
#2 A mí la risa me la dan los Jrandes diplomáticos que tenemos ahora, como Kaja Kallas, Netanyahu, el subnormal que hay de Canciller en alemania o cualquiera que me menciones en Estados Unidos de "centro" a extrema derecha.

Risa nerviosa, de la que tienes los ojos to abiertos y haces JA JA JA JA mientras te cae un sudor frío. De esa.

Ojalá hubieran más como Zapatero, y menos como todos esos hijos de puta que sólo saben matar y traer guerras. Luego, por supuesto, la culpa siempre es…   » ver todo el comentario
SMaSeR #11 SMaSeR
De hecho creo que los demás expresidentes en un sistema democrático potente de verdad y una sociedad que no pasase una, estarían en la cárcel xD.
