YouTube se echa en manos de la IA y ya retoca vídeos de usuarios con ella

Según publica la BBC, varios usuarios se han quejado de que YouTube había modificado de oficio y con inteligencia artificial, sin ellos saberlo, vídeos subidos a la plataforma. La compañía admitió hace apenas un mes que habían «realizado un experimento» en YouTube Shorts que incluía «retoques» con «tecnología tradicional de aprendizaje automático para desenfocar, eliminar el ruido y mejorar la claridad de los vídeos durante el procesamiento».