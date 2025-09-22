edición general
YouTube se echa en manos de la IA y ya retoca vídeos de usuarios con ella

Según publica la BBC, varios usuarios se han quejado de que YouTube había modificado de oficio y con inteligencia artificial, sin ellos saberlo, vídeos subidos a la plataforma. La compañía admitió hace apenas un mes que habían «realizado un experimento» en YouTube Shorts que incluía «retoques» con «tecnología tradicional de aprendizaje automático para desenfocar, eliminar el ruido y mejorar la claridad de los vídeos durante el procesamiento».

1 comentarios
#1 Moteplass
Pues me parece bien.

Mejorar el sonido y el enfoque de manera automática no debería ser un problema para nadie.
