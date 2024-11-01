edición general
3 meneos
12 clics
YouTube apuesta por la creación de contenidos con IA; así planean llevar a cabo el plan

YouTube apuesta por la creación de contenidos con IA; así planean llevar a cabo el plan

Durante el lanzamiento del producto Made on YouTube, la compañía, propiedad de Alphabet, presentó sus nuevos planes para incluir en su contenidos a la inteligencia artificial (IA) entre los aditamentos que ofrece el servicio de video. Entre sus proyectos, YouTube prevé desarrollar una herramienta con IA que apoye a sus creadores de contenido a trabajar sin las restricciones impuestas por un ejecutivo, además de poder ocupar la herramienta para la producción de nuevos contenidos.

| etiquetas: youtube , creación de contenidos , ia
3 0 0 K 52 tecnología
4 comentarios
3 0 0 K 52 tecnología
Kasterot #2 Kasterot
Pues a mí cada vez que me sale una de esas fritangas con IA, corto y cierro.
1 K 34
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 yo soy de la misma opinión . Me niego a perder el tiempo con esa basura probabilística
1 K 34
pip #4 pip
#2 creo que esto va pasando a todo el mundo, en cuanto ves que el video, o el texto, o lo que sea está generado por IA, das NEXT. Pierde todo su interés de inmediato.
1 K 26
Feindesland #1 Feindesland
Cagaos, youtubers...

xD xD xD
0 K 20

menéame