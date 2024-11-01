YouTube apuesta por la creación de contenidos con IA; así planean llevar a cabo el plan

Durante el lanzamiento del producto Made on YouTube, la compañía, propiedad de Alphabet, presentó sus nuevos planes para incluir en su contenidos a la inteligencia artificial (IA) entre los aditamentos que ofrece el servicio de video. Entre sus proyectos, YouTube prevé desarrollar una herramienta con IA que apoye a sus creadores de contenido a trabajar sin las restricciones impuestas por un ejecutivo, además de poder ocupar la herramienta para la producción de nuevos contenidos.