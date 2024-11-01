edición general
Yolanda Díaz carga contra el plan de Trump para Gaza: "No podemos legitimar esta farsa"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha censurado este martes el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la paz en Gaza. “No podemos legitimar esta farsa”, ha dicho sobre la propuesta, que implica la rendición incondicional de Hamás y el establecimineto de un gobierno temporal superavisado por el país norteamericano, pero que no garantiza la solución de los dos Estados y habla de un plan de desarrollo económico.

#2 Grahml
Tarde.

Trump se pronunció hace tiempo.  media

ixo #5 ixo
#2 Ese es el verdadero plan de Trump y Netanyahu.

skaworld #4 skaworld
De lo que he leido, lo q mas mola del plan es " el establecimineto de un gobierno temporal superavisado por el país norteamericano"

Trump, maestro negosiadó opina de que ya que ha pagado las bombas, se lleva una una buena tajadita de chulear a los derrotados.
Y di que si colegui, un cartón de nobel de la paz pal muchacho

ixo #3 ixo
Un plan en el que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. De Palestina no va a quedar ni el nombre.

EsanZerbait #1 EsanZerbait
plan de desarrollo económico=urbanizaciones de lujo en primera línea de playa para ricachones y demás parásitos, atendidos por mano de obra barata indígena

angelitoMagno #7 angelitoMagno
Vale, no lo legitimamos. ¿Y? ¿Afecta en algo la postura de España?

Esto es una asunto entre Israel, EEUU, Hamás, la ANP y los países árabes de la zona.

#6 poxemita
¿Ya está pisándole la manguera a Albares?

Con lo cuidadosos que son para las competencias en otros casos y lo poco que los respetan en otros.


