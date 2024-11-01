Yolanda Díaz carga contra el plan de Trump para Gaza: "No podemos legitimar esta farsa"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha censurado este martes el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la paz en Gaza. “No podemos legitimar esta farsa”, ha dicho sobre la propuesta, que implica la rendición incondicional de Hamás y el establecimineto de un gobierno temporal superavisado por el país norteamericano, pero que no garantiza la solución de los dos Estados y habla de un plan de desarrollo económico.
| etiquetas: yolanda díaz , gaza
Trump se pronunció hace tiempo.
Trump, maestro negosiadó opina de que ya que ha pagado las bombas, se lleva una una buena tajadita de chulear a los derrotados.
Y di que si colegui, un cartón de nobel de la paz pal muchacho
Esto es una asunto entre Israel, EEUU, Hamás, la ANP y los países árabes de la zona.
Con lo cuidadosos que son para las competencias en otros casos y lo poco que los respetan en otros.