El 23 de mayo, el hombre contactó por Whatsapp con su hermana Prisila, que vive en Ecuador, y le dijo que tenía miedo a su mujer. «Es muy, muy celosa y dominadora. Antes hacía lo que ella me decía. Me alejé de toda la gente que conocía y si saludaba a alguna mujer, madre mía, no podía saludar a nadie. Yo tenía temor a Daniela, me dominaba, pero desde que salí de la cárcel dije: esto no va a ser igual y 'pumm', cambio radical».