Arranca la primera huelga mundial de consumo por Gaza

Arranca la primera huelga mundial de consumo por Gaza

La movilización se llevará a cabo todos los jueves con el fin de "generar un impacto real que les afecte donde más les duele: en sus economías". El boicot implica un paro total de compras en todo tipo de comercios, desde cafeterías o restaurantes hasta plataformas de suscripción durante todos los jueves de las próximas semanas e incluso meses. También es fundamental, para que la iniciativa alcance un impacto palpable, no utilizar ningún tipo de medio de transporte público durante el día.

strike5000
"La movilización se llevará a cabo todos los jueves con el fin de "generar un impacto real que les afecte donde más les duele: en sus economías"."

xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
ElenaCoures1
#4 Si dicen además la hora donde la realizarán los jueves, aprovecharía para ir a hacer las compras, que no habrá colas

Se me ocurren algunas opciones mejores que esta chorrada para apoyar a los gazatíes y palestinos en general
Lusco2
Y el viernes a consumir el doble, no sería mejor una huelga Lisistrata
alcama
Parece como si la huelga la hubiese organizado @NPCMasacrado
MacMagic
Un plan sin fisuras.
Uda
Igual que antes en SS....a comer verdura y pescado y al día siguiente tocino,morcilla....en fin.
Netanyahu es un mierda superlativo pero los d esta huelga gilipollas full equipe. Miedo y asco a partes iguales. Menudos cerebros arriba y menudos cerebros abajo...
Borgiano
Es un "que se joda el sargento que no como rancho" en toda regla.
Madmaxi
Huelga a la japonesa...
Archaic_Abattoir
Acción totalmente inútil porque la gran mayoría de la población ni se va a enterar, muy pocos de los que se enteren van a hacerla efectiva mucho más de un día y si la ejerces comprarás el viernes lo que dejaste de comprar el jueves en un mundo con inversiones calculadas a 10 años o más.
