Arranca la primera huelga mundial de consumo por Gaza

La movilización se llevará a cabo todos los jueves con el fin de "generar un impacto real que les afecte donde más les duele: en sus economías". El boicot implica un paro total de compras en todo tipo de comercios, desde cafeterías o restaurantes hasta plataformas de suscripción durante todos los jueves de las próximas semanas e incluso meses. También es fundamental, para que la iniciativa alcance un impacto palpable, no utilizar ningún tipo de medio de transporte público durante el día.
| etiquetas: huelga , gaza , palestina , israel , genocidio
Se me ocurren algunas opciones mejores que esta chorrada para apoyar a los gazatíes y palestinos en general
Netanyahu es un mierda superlativo pero los d esta huelga gilipollas full equipe. Miedo y asco a partes iguales. Menudos cerebros arriba y menudos cerebros abajo...