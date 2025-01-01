Arranca la primera huelga mundial de consumo por Gaza

La movilización se llevará a cabo todos los jueves con el fin de "generar un impacto real que les afecte donde más les duele: en sus economías". El boicot implica un paro total de compras en todo tipo de comercios, desde cafeterías o restaurantes hasta plataformas de suscripción durante todos los jueves de las próximas semanas e incluso meses. También es fundamental, para que la iniciativa alcance un impacto palpable, no utilizar ningún tipo de medio de transporte público durante el día.