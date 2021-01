Hace unas pocas fechas quizás usted mismo pudo presenciar en algún noticiario la bajeza de un individuo que le espetaba a una usuaria su condición de sudaca «de mierda». Pero no pude más que me sentirme afectado por sus exabruptos porque da la casualidad, pues casual es, que yo también soy sudaca; a mí mis padres me nacieron en Buenos Aires, donde ellos, como tantos otros españoles hubieron de emigrar para huir de aquel hambre de posguerra ahora tan olvidado. No tengo recuerdo alguno que allí se nos tratara de «españoles de mierda»