"¡Yo también te quiero!" La inquietante y perturbadora semana de mi familia con un juguete de IA (ENG)

El adorable chatbot Grem está diseñado para niños a partir de tres años y fabricado con tecnología OpenAI, este juguete "aprende" la personalidad de tu hijo y mantiene conversaciones divertidas y educativas con él. Se anuncia como una alternativa más saludable al tiempo frente a las pantallas y forma parte de un mercado en expansión de juguetes con IA Pero cada conversación que tienen es grabada y luego transcrita por un tercero. No tardé mucho en querer que este experimento terminara...
| etiquetas: ia , niños