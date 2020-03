Es momento de decir, de recalcar, que: no, esto no es una guerra. Yo no soy soldado, me niego a serlo y solicito que no tratéis a la población civil como militar. Como ya es sabido, lenguaje y pensamiento van unidos, las metáforas son más que figuras retóricas, nos revelan actitudes y posicionamientos ideológicos que merece la pena examinar desde un punto de vista crítico. El lenguaje que escuchamos y que utilizamos ayuda a reforzar nuestra visión del mundo.