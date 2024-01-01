Un oligopolio controla el negocio privado de la extinción con medios aéreos: el Gobierno se gasta 270 millones en dos años

Transición Ecológica contrató a dedo y de urgencia la campaña de verano de 2024 tras recurrir la patronal los pliegos y quedar desierto un macroconcurso para tres años. Las empresas se quejan de los bajos precios de las licitaciones del ministerio, que sin embargo los ha subido a doble dígito, mientras los pilotos denuncian que no les aplican las subidas del IPC desde 2015.
| etiquetas: liberalismo , privatizaciones , incendios , medios aéreos , empresas
Ninguna empresa va a comprar helicópteros y aviones contraincendios si no tiene garantizado un contrato con beneficios enormes, un año que se queden en tierra y se van a la quiebra.
Y también mejores medios terrestres, como esas orugas con un ventilador/turbina que sean capaces de enfrentar cualquier fuego, sobretodo para cuando haya pueblos en peligro.
Otra opción que veo que no se está aprovechando son drones de reacción rápida, para atacar el fuego en los primeros momentos, antes de que puedan llegar el resto de medios y cuando ya el incendio es difícil de controlar.