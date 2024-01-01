edición general
Un oligopolio controla el negocio privado de la extinción con medios aéreos: el Gobierno se gasta 270 millones en dos años

Transición Ecológica contrató a dedo y de urgencia la campaña de verano de 2024 tras recurrir la patronal los pliegos y quedar desierto un macroconcurso para tres años. Las empresas se quejan de los bajos precios de las licitaciones del ministerio, que sin embargo los ha subido a doble dígito, mientras los pilotos denuncian que no les aplican las subidas del IPC desde 2015.

Gry #1 Gry
Deberían ser servicios públicos.

Ninguna empresa va a comprar helicópteros y aviones contraincendios si no tiene garantizado un contrato con beneficios enormes, un año que se queden en tierra y se van a la quiebra.
7
sotillo #2 sotillo
#1 Con lo bien que ha resultado la UME y ahora que le van a dar el mando operativo del ala 43 no se por qué no se la dota de un destacamento de helicópteros y de paso lo metemos en gastos militares
4
calde #3 calde
#1 Para mí el tema aquí sería tener helicópteros/aviones multifunción, que no sólo sirvan para los incendios. Que no estén parados el resto del año. No sé si con los aviones es posible...

Y también mejores medios terrestres, como esas orugas con un ventilador/turbina que sean capaces de enfrentar cualquier fuego, sobretodo para cuando haya pueblos en peligro.

Otra opción que veo que no se está aprovechando son drones de reacción rápida, para atacar el fuego en los primeros momentos, antes de que puedan llegar el resto de medios y cuando ya el incendio es difícil de controlar.
0
#4 euquesei
Bueno, imaginate que sucede como con los helicopteros de salvamento marítimo de Galicia y la magnifica gestión que hizo Feijoo con ellos.
1
#5 Borgiano
#4 La culpa es del PP... me lo temía.
1
#6 luckyy
#5 Venir con estas mierdas a estas alturas...!!!!
0

