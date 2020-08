“Yo hubiera hecho lo mismo que Juan Carlos I, pero mis medios y entorno son modestos...”

No se debe pretender que un ser humano que se ha sentado durante 40 años en un sillón, no se mueva para ir, al menos, al aseo. Yo no critico a Juan Carlos porque yo, en su lugar, hubiera hecho lo mismo en cuanto a acumular fortuna. El caso es que lo he intentado, pero mis medios y entorno son modestos y, por tanto, modestos han sido mis ingresos. La Corona se reincorporó a España "pobre, fané y descangallada". En cuanto a poder solo tenía el institucional que le daba la Constitución, o sea, ninguno, salvo su ascendencia sobre el Ejército y...