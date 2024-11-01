Yemen Vs Omán  

El mapa muestra las enormes diferencias de riqueza entre Yemen y Omán , sus vecinos de Oriente Medio . Puedes ver todas las cifras a continuación, pero ¿por qué Omán es más de 20 veces más rico per cápita que su vecino?Las principales razones por las que Omán es mucho más rico que Yemen se deben a los recursos naturales, la gobernanza, la estabilidad y la geografía :