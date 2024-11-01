Yair Lapid y Naftali Bennett acuerdan presentarse juntos frente a Netanyahu en las próximas elecciones de Israel

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, y el también ex primer ministro Naftali Bennett han alcanzado un acuerdo para presentar una lista conjunta. "Esta iniciativa une a todo el 'bloque de la reforma', pone fin a las luchas internas y permite concentrar todos los esfuerzos en una victoria decisiva en las próximas elecciones y llevar a Israel hacia las reformas que necesita".
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Cooperación en seguridad: En junio de 2022, Lapid viajó a Ankara para agradecer al gobierno turco por ayudar a desarticular una célula iraní que planeaba atacar a turistas israelíes en Estambul.
Te explico que Yair Lapid defiende el laicismo. Defiende dos estados, el servicio militar universal incluyendo los judíos ultraortodoxos que ahora están exentos. También quiere incluir el matrimonio civil. En Israel solo te puedes casar por via religiosa. No hay que olvidar que es un pais judio y que hace bandera del judaismo.
En definitiva, es el tipo al que todos los israelís quieren ver muerto porque podría detener todo este genocidio. Genocidio que no olvidemos, impulsa Netanyahu gracias a los votos de los ciudadanos.