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Yair Lapid y Naftali Bennett acuerdan presentarse juntos frente a Netanyahu en las próximas elecciones de Israel

Yair Lapid y Naftali Bennett acuerdan presentarse juntos frente a Netanyahu en las próximas elecciones de Israel

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, y el también ex primer ministro Naftali Bennett han alcanzado un acuerdo para presentar una lista conjunta. "Esta iniciativa une a todo el 'bloque de la reforma', pone fin a las luchas internas y permite concentrar todos los esfuerzos en una victoria decisiva en las próximas elecciones y llevar a Israel hacia las reformas que necesita".

| etiquetas: bennet , lapid , elecciones , israel
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8 comentarios
8 2 0 K 31 Israel
#1 HangTheRich
No temais. A los Palestinos se los van a cargar igual
9 K 115
#3 albx
#1 Bennett era el que decía que el próximo objetivo es Turquía.
www.meneame.net/m/actualidad/bennett-califica-turquia-como-nuevo-iran-
3 K 47
Connect #5 Connect
#3 Bueno, es un tema de confrontación personal con Erdogan, pero pesar de su historial de críticas, cuando Lapid asumió el cargo de Ministro de Exteriores en 2021 y luego como Primer Ministro en 2022, dejó de lado la retórica incendiaria por una cuestión de Estado. Restableció relaciones (en aquel momento el presidente de Israel era Isaac Herzog) e incluso se hizo un intercambio de embajadores en 2022.

Cooperación en seguridad: En junio de 2022, Lapid viajó a Ankara para agradecer al gobierno turco por ayudar a desarticular una célula iraní que planeaba atacar a turistas israelíes en Estambul.
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Connect #4 Connect *
#1 No tienes ni idea de quién es. Has cogido, y has metido el comentario así, a la lotería...
Te explico que Yair Lapid defiende el laicismo. Defiende dos estados, el servicio militar universal incluyendo los judíos ultraortodoxos que ahora están exentos. También quiere incluir el matrimonio civil. En Israel solo te puedes casar por via religiosa. No hay que olvidar que es un pais judio y que hace bandera del judaismo.

En definitiva, es el tipo al que todos los israelís quieren ver muerto porque podría detener todo este genocidio. Genocidio que no olvidemos, impulsa Netanyahu gracias a los votos de los ciudadanos.
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Meneanauta #6 Meneanauta
#4 Lapid fue muy crítico con Netanyahu por respaldar el alto el fuego entre Estados Unidos e Iran. Y Bennett es aun más belicista, por llamarlo de alguna manera.
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#8 Banshee2x
#4 Claro, un tío que dice que la guerra contra Irán es una guerra justa, que pide el nobel de la paz para Trump, que se queja de la tregua y que quiere mandar a la policía militar detrás de los desertores y ultra ortodoxos porque se quedan sin carne para la picadora... se le ve buena gente, si.
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manzitor #2 manzitor
Tienen trabajo
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#7 luckyy
Que se presente Corina también!!!!
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menéame