Yair Lapid y Naftali Bennett acuerdan presentarse juntos frente a Netanyahu en las próximas elecciones de Israel

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, y el también ex primer ministro Naftali Bennett han alcanzado un acuerdo para presentar una lista conjunta. "Esta iniciativa une a todo el 'bloque de la reforma', pone fin a las luchas internas y permite concentrar todos los esfuerzos en una victoria decisiva en las próximas elecciones y llevar a Israel hacia las reformas que necesita".