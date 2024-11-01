Ya hemos descubierto más de 6000 exoplanetas

Mientras que nuestro sistema solar alberga un número igual de planetas rocosos y gigantes, los planetas rocosos parecen ser más comunes en el universo. Hay planetas del tamaño de Júpiter que orbitan más cerca de su estrella madre de lo que Mercurio orbita hacia el Sol; planetas que orbitan dos estrellas, sin estrellas y estrellas muertas; planetas cubiertos de lava; algunos con la densidad de espuma de poliestireno; y otros con nubes hechas de piedras preciosas. Menos de 100 han sido fotografiados porque están muy lejos.