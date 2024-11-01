Ya debería estar claro que Trump no es, y nunca será, un aliado [ING]

Nuestra unión se muestra peligrosamente fragmentada y débil, atrapada en un entorno hostil, tanto interno como externo. Con tan solo el 5% de la población mundial y una brecha económica cada vez mayor con otras grandes potencias, Europa no solo se enfrenta a un mundo de imperios continentales, sino que corre el riesgo real de convertirse en vasallo de Estados Unidos. Esto se hizo evidente tras las concesiones no recíprocas realizadas al presidente estadounidense Donald Trump en materia de gasto de defensa y comercio, así como ...