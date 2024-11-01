edición general
Ya debería estar claro que Trump no es, y nunca será, un aliado [ING]

Nuestra unión se muestra peligrosamente fragmentada y débil, atrapada en un entorno hostil, tanto interno como externo. Con tan solo el 5% de la población mundial y una brecha económica cada vez mayor con otras grandes potencias, Europa no solo se enfrenta a un mundo de imperios continentales, sino que corre el riesgo real de convertirse en vasallo de Estados Unidos. Esto se hizo evidente tras las concesiones no recíprocas realizadas al presidente estadounidense Donald Trump en materia de gasto de defensa y comercio, así como ...

3 comentarios
gelatti #1 gelatti *
...tras la aceptación por parte de Europa de un papel secundario en la gestión de la guerra en Ucrania. Además, desde Gaza hasta Nagorno-Karabaj, la participación de la UE en conflictos internacionales se ha vuelto prácticamente irrelevante, ya sea por su falta de credibilidad internacional o de unidad.

En el ámbito nacional, el segundo mandato de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha caracterizado, contrariamente a lo que se esperaba, por la derogación del Pacto…   » ver todo el comentario
Supercinexin #3 Supercinexin *
Europa ya está muerta, y no es sólo cosa de rojelios del Menéame como yo. El año pasado estaba cenando con unos compañeros de trabajo, italiano, 2 polacos, un inglés y una francesa, y salieron temas politiqueros y ninguno de nosotros confiaba en la supervivencia de la Unión Europea como ente político a largo plazo.

Edit: bueno y en cuanto al titulo de la noticia, cambias "Trump" por "EEUU" y es lo mismo.
LinternaGorri #2 LinternaGorri
Lo que está claro es que europa no es un aliado, es un vasallo.
El inepto de Trump sólo ha aireado a los cuatro vientos algo que algunxs ya denunciaban hace muy mucho.
