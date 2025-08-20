·
comentarios de esta noticia
La Xunta rectifica y pedirá a los bomberos que retiró este martes que se vuelvan a incorporar
Según pudo saber la Cadena SER, el gobierno de Alfonso Rueda pidió a varios bomberos de las cuatro provincias gallegas que volvieran a su casa en plena ola de incendios
|
etiquetas
:
incendios
,
pp
,
galicia
,
bomberos
,
xunta
,
rueda
#1
Verdaderofalso
Los buenos gestores
6
K
109
#12
oceanon3d
#1
El camarote de los hermanos Marx por si te quieres hacer una idea mental de la gestión del PP.
0
K
7
#14
sotillo
#1
Lo suyo sería mandarlos a los corrales por mansos
0
K
11
#17
victorjba
#1
La panda de hijosdeputa
0
K
15
#4
Eukherio
*
Decidiendo a base de titulares. Putos cracks. Si alguno ya estaba en casa tiene que estar descojonándose al ver que le toca volver.
No piensan ni en los suyos, que seguro que alguno ya estaba defendiendo en redes la decisión de haberlos retirado.
1
K
26
#2
perej
*
lo son. Buenos gestores de lo suyo, claro.
Ahora están buscando quien apaga el fuego con contratos, que generan comisiones, no como esas nóminas de mierda, que no les aportan nada.
1
K
23
#5
clinteastwood
*
#2
Cuando encuentren la fórmula para trincar directamente de la nómina de cada trabajador, el SMI llegará a los 5.000€
0
K
9
#8
Tensk
#5
Se le llama IRPF.
0
K
12
#13
makinavaja
#8
El IRPF, por suerte, no va directamente a sus bolsillos....
0
K
13
#15
Tensk
#13
Directamente no, pero...
0
K
12
#7
Imag0
El PP mata gente, es una realidad.
0
K
15
#3
Suleiman
Esto es un despiporre... Van sobre la marcha, tiran los dados y a ver qué decisión ejecutan.....
0
K
13
#6
Supercinexin
#3
Pero en todas las decisiones, incluso en las que no deciden nada, que como dijo aquel Presidente no decidir nada también es tomar una decisión, recordar siempre que la culpa es del PSOE.
0
K
18
#16
sotillo
#6
Del PSOE no, de Sánchez, estos votarían a Page si saliera Sánchez
0
K
11
#10
pitercio
*
Con tremendo retraso.
0
K
12
#9
Penetrator
Relacionada:
meneame.net/story/xunta-galicia-retira-varios-efectivos-bomberos-lugo-
0
K
11
#11
Jarod_mc
PP un contenedor de basura lleno de corruptos
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
No piensan ni en los suyos, que seguro que alguno ya estaba defendiendo en redes la decisión de haberlos retirado.
Ahora están buscando quien apaga el fuego con contratos, que generan comisiones, no como esas nóminas de mierda, que no les aportan nada.