La Xunta de Galicia retira a varios efectivos de bomberos de Lugo y A Coruña en plena ola de incendios

La notificación de la Xunta instaba a los bomberos a regresar a sus casas cuando algunos incluso estaban de camino a zonas afectadas por el fuego.

Imag0 #1 Imag0
Lo suyo sería que no les hicieran ni puto caso.
victorjba #2 victorjba
Y luego dirán que el malvado perro no les manda recursos. Menuda panda de hijosdeputa.
#3 chavi
1000 soldados pedían....
