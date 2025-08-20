·
La Xunta de Galicia retira a varios efectivos de bomberos de Lugo y A Coruña en plena ola de incendios
La notificación de la Xunta instaba a los bomberos a regresar a sus casas cuando algunos incluso estaban de camino a zonas afectadas por el fuego.
etiquetas
xunta
galicia
bomberos
incendios
#1
Imag0
Lo suyo sería que no les hicieran ni puto caso.
#2
victorjba
Y luego dirán que el malvado perro no les manda recursos. Menuda panda de hijosdeputa.
#3
chavi
1000 soldados pedían....
