La Xunta da por hecho que la macrocelulosa de Altri ya no es viable a corto plazo y culpa al Gobierno

El secretario de Estado de Energía confirma que no construirá la subestación eléctrica que necesita el proyecto de macrocelulosa.

MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
y culpa al Gobierno

Aún van a conseguir que se vayan votos al PSOE. xD
rob #1 rob
Joder... Te tienes que reír.
Al final será culpa de Begoña.
