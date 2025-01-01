edición general
La Xunta anuncia un plan de ayudas a la caza con el pretexto de los destrozos de los incendios

La Xunta anuncia un plan de ayudas a la caza con el pretexto de los destrozos de los incendios

La Xunta anuncia un plan de ayudas a la caza con el pretexto de los destrozos de los incendios El Gobierno gallego justifica estas subvenciones como una vía para “recuperar hábitats” dañados por el fuego, en lugar de priorizar la restauración de los ecosistemas naturales al completo. La Xunta de Galicia acaba de anunciar un paquete de ayudas que, bajo el paraguas de la recuperación tras los devastadores incendios forestales de este verano, destinará una parte de los fondos a la actividad cinegética. No ha dicho todavía cuánto dinero.

Cantro #2 Cantro
Recuerdo cuando gobernaba el bipartito y tuvo que enfrentarse a las consecuencias de una ola de incendios bastante terrible

Las medidas que pusieron en marcha fueron retirar la madera que estaba quemada de los montes y extender barreras de paja para frenar el efecto de la erosión

Qué diferencia entre unos y otros
Kantinero #6 Kantinero
#2 Lo recuerdo, la consigna era: Galicia del PP o quemada, y los ayuntamientos afines ponían todas las trabas posibles para extinguirlos
#5 tierramar
Es increíble, o están todos drogados y se les han fundido las neuronas o los cazadores son claves para ganar las elecciones en Galicia, como los latinos en Madrid
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, comunicó esta medida durante una visita al tecor (terreo cinexéticamente ordenado) de Dozón (O Castro, Lalín), un coto de caza afectado por las llamas.
vicus. #3 vicus.
Qué es lo que han perdido exactamente está gente, el gusanillo de no poder matar a un pobre animalito indefenso?
#8 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Bueno, si todos son fincas de caza, es normal que les den ayudas, si el monte es suyo y se ha quemado. Por el titular, parace que les den ayudas, para ir a rematar, a los animales que hayan logrado escapar. :shit:
Skiner #4 Skiner
Pues no se que van a cazar en un lugar carbonizado :wall:
aupaatu #7 aupaatu
Que les instalen grandes jaulas de codornizes para que pasen el mono y se desfoguen
