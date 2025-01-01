La Xunta anuncia un plan de ayudas a la caza con el pretexto de los destrozos de los incendios El Gobierno gallego justifica estas subvenciones como una vía para “recuperar hábitats” dañados por el fuego, en lugar de priorizar la restauración de los ecosistemas naturales al completo. La Xunta de Galicia acaba de anunciar un paquete de ayudas que, bajo el paraguas de la recuperación tras los devastadores incendios forestales de este verano, destinará una parte de los fondos a la actividad cinegética. No ha dicho todavía cuánto dinero.