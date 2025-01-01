La Xunta anuncia un plan de ayudas a la caza con el pretexto de los destrozos de los incendios El Gobierno gallego justifica estas subvenciones como una vía para “recuperar hábitats” dañados por el fuego, en lugar de priorizar la restauración de los ecosistemas naturales al completo. La Xunta de Galicia acaba de anunciar un paquete de ayudas que, bajo el paraguas de la recuperación tras los devastadores incendios forestales de este verano, destinará una parte de los fondos a la actividad cinegética. No ha dicho todavía cuánto dinero.
Las medidas que pusieron en marcha fueron retirar la madera que estaba quemada de los montes y extender barreras de paja para frenar el efecto de la erosión
Qué diferencia entre unos y otros